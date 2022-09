El PS+Independents considera “escandalós” el patrocini del Comú a la OTSO Travessa d’Encamp

Els consellers de Partit Socialdemòcrata + Independents al Comú d’Encamp han expressat el seu desacord amb el fet que la corporació aporti 80.000 euros a l’organització de la OTSO Travessa d’Encamp considerant “molt elevat” i “escandalós” aquest patrocini, i més tenint en compte que representa gairebé el 70% del cost d’organització de la cursa i que Andorra Turisme també fa una aportació fent que la subvenció amb diner públic suposi el 91% del cost de la cursa. Cal recordar que l’organitzador es queda amb tota la recaptació de les inscripcions. Això sí, han deixat clar que són favorables a la celebració de la cursa.

A part de l’elevat import del patrocini, que fa que el cost de la cursa per a l’organitzador sigui “pràcticament zero”, el líder dels socialdemòcrates d’Encamp, David Ríos, ha assenyalat que hi ha un informe d’intervenció que demana que es justifiquin despeses de la cursa de l’any passat, que es presenti un document que demostri la participació d’Andorra Turisme i, a més, supedita l’informe a l’aprovació del pressupost per al 2023.

Concretament, segons ha repassat Ríos, falta justificar la despesa de jutges, per un import de 3.000 euros; la de guies de muntanya, per 12.000 euros; la d’helicòpter, per 3.000 euros més; i de l’elaboració i manteniment de la pàgina web per 5.000 euros. En definitiva, són despeses “gens menyspreables”.

Així, el conseller socialdemòcrata ha qualificat de “precipitació” el fet d’aprovar l’aportació comunal a l’organització de la OTSO Travessa d’Encamp de l’any vinent, i entén que primer s’haurien de resoldre les deficiències a les que es refereix el departament d’intervenció.

D’altra banda, el número dos de PS+Independents d’Encamp, Enric Riba, ha assenyalat la proliferació d’abocadors i dipòsits de residus d’obra a la parròquia que s’estenen al llarg de la carretera de l’obac, al centre d’Encamp i al costat del passeig Mojàcar. Així ho ha manifestat celebrant l’adequació d’una xarxa de camins verds, que contrasta amb la imatge que ofereixen aquests abocadors o deixalleries de residus i materials de la construcció.