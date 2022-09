El PS lamenta que les mesures que s’estan adoptant “són inflacionistes”

Des del Partit Socialdemòcrata es lamenta que el Govern no tingui un pla macroeconòmic i que les mesures que està adoptant “ són inflacionistes”. És una de les principals conclusions que han assenyalat el president de la formació, Pere López, i el secretari d’organització, Pere Baró, fent balanç del debat d’orientació política que es va celebrar els passats dies 12 i 13 de setembre.

López ha argumentat que incrementar els lloguers -encara que sigui vinculat al possible increment dels salaris- i de l’energia, entre d’altres, fan “una pilota imparable” d’increments de preus. Així, ha assenyalat que la inflació “és el gran enemic actual i per al futur i que cal prendre mesures per a contenir-la”.

En aquest sentit ha recordat la proposta de resolució, que va presentar el grup parlamentari socialdemòcrata en el marc del debat d’orientació política, per a bonificar els preus dels carburants als residents andorrans que va ser aprovada pel Consell General i ha demanat que s’implementi.

En opinió del president del PS, tant empresaris com ciutadania “hem d’estar molt intranquils, veient que no hi ha un pla i ni tan sols la idea de com fer-ho”. En aquest punt, López ha assenyalat “la mancança important de formació econòmica dels dirigents actuals i la confusió de conceptes al voltant d’aquestes qüestions que hi ha entre els membres del Govern”.

Per la seva part, el secretari d’organització, Pere Baró, ha expressat la preocupació generada pel “discurs totalment triomfalista del cap de Govern i dels presidents dels grups parlamentaris que li donen suport, que al seu parer demostra que estan totalment desconnectats de la realitat”.

En aquest sentit, Baró ha manifestat que “no cal que ens escoltin a nosaltres”, però ha implorat que “escoltin a la ciutadania, ja que s’està vivint un dels pitjors temps que recordem. Andorra es mereix un Govern que toqui de peus a terra i que governi per a tota la ciutadania”, ha resumit el secretari d’organització.

Malgrat tot, els líders socialdemòcrates han tornat a mostrar la mà estesa i a oferir-se per a “treballar pel bé de tota la ciutadania”.