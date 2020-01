El Grup Parlamentari Socialdemòcrata ha presentat aquesta tarda 32 esmenes al Projecte de llei del pressupost per a l’exercici 2020

Des del PS han posat de relleu la descapitalització i obsolescència dels equipaments electromèdics del SAAS. “Malgrat que, enguany no s’hagi fet cap referència al pressupost entenem que la situació que es denunciava en exercicis anteriors no s’ha pogut corregir i, per tant, continua. El dèficit d’inversió expressat és molt superior a l’import proposat en l’esmena; aquesta vol servir únicament de reflexió sobre aquesta qüestió. En aquest sentit, el seu finançament es preveu amb la partida de treballs a l’exterior sobre la que la informació de la memòria ens ha suscitat alguns dubtes i sobre la que s’ofereix molt escassa informació.”, expliquen els socialdemòcrates.

Des del PS també demanen que els 11.401.000€ que Govern volia destinar a estudis i projectes d’inversió per l’heliport vagin destinats a altres estudis i projectes més sostenibles i socials: “A manca d’una ubicació clara d’aquest projecte, deixem de pressupostar-ho i dotem amb garanties reals la realització d’estudis seriosos per al Centre de salut mental reivindicat abastament per la societat civil per necessari, la desviació de La Massana que és altament reivindicada tant des de la parròquia de La Massana com des de la d’Ordino i els estudis del tot inajornables per a definir un projecte per a la construcció de l’equipament per allotjar l’Arxiu Nacional d’Andorra.”, expliquen des del PS.

Els socialdemòcrates proposen reduir la destinació al projecte d’inversió –per aquest exercici– del ministeri d’Ordenament Territorial, per dur a terme un projecte de nova creació que entenen “més prioritari com és que s’efectuïn estudis per a la creació d’un parc tecnològic per facilitar l’arribada i acollida d’empreses vinculades als sectors tecnològics, biològics, numèric i d’altres. Considerem que l’èxit de la diversificació econòmica requereix més mitjans econòmics.”

Les reserves d’Andorra Telecom, en perill

Així mateix, des del Grup Parlamentari Socialdemòcrata han insistit en la perillositat d’equilibrar de forma fictícia el pressupost general del Govern en base a un recurs que l’hi és aliè: els resultats d’Andorra Telecom.

Des del PS alerten que s’està minvant de forma progressiva les reserves d’Andorra Telecom, un assumpte complicat tenint en compte les queixes i deficiències del servei que requereixen de més inversió, el futur incert dels ingressos del roaming, la necessitat d’oferir preus més competitius als empresaris i als ciutadats, així com la realització de tarifes més adaptades a la realitat social d’Andorra.

PS