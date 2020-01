Els estudiants de primer curs de les tres escoles de segona ensenyança –Ordino, Encamp i Santa Coloma/Roc– del sistema educatiu andorrà han impulsat una nova campanya de donació de sang per a aquest 2020, la segona des que l’any passat van endegar la iniciativa, associada a un projecte per estudiar la sang i el sistema circulatori.

La directora general de l’Escola Andorrana i Formació Andorrana, Maria Teresa Casals, el secretari general de la Creu Roja Andorrana, Joan Saurí, i tres alumnes de primer curs dels tres centres de l’Escola andorrana han presentat aquest dimarts la iniciativa. La campanya de donació és la culminació final d’aquest projecte i es farà el pròxim dimarts 28 de gener a la Sala Àgora del comú d’Andorra la Vella, d’11 hores a 20 hores. En aquest sentit, cal recordar que el curs passat la campanya va realitzar-se entre les 16 hores i les 20 hores.

D’aquesta manera, enguany s’ha ampliat l’horari i, precisament, el dia de la donació els alumnes s’organitzaran per assumir diverses tasques, com ara donar la benvinguda i fer de guies per als donants, repartir díptics i animar els ciutadans a donar sang, recollir dades estadístiques, fer fotos i obsequiar els donants amb un regal de record de la participació.

Així mateix, una altra de les novetats d’aquesta segona campanya és l’espai, a la mateixa Sala Àgora, que han organitzat els alumnes dels tres centres destinat a cuidar dels infants de les famílies que acudeixin a donar sang.

La campanya de donació de sang és la producció final d’una unitat de programació relacionada amb la sang, en la qual hi ha implicades les àrees de Ciències Físiques i de la Natura, Matemàtiques, Visual i Plàstica i Llengua catalana. En aquestes àrees, els alumnes han treballat aspectes com ara tècniques de màrqueting i nocions de procés creatiu per poder elaborar la campanya de conscienciació per animar a la població a donar sang.

A més, han aprofundit en els continguts relatius a la sang, com són la composició o les seves funcions, i també han treballat l’estadística per calcular les dades sobre la campanya. Casals ha explicat que l’objectiu és fer conèixer el projecte a tota la societat andorrana, així com aplicar els recursos adquirits en una situació real. Alhora, també es busca implicar i sensibilitzar els joves sobre la importància de donar sang.

La campanya es fa en col·laboració amb la Creu Roja Andorrana, el Servei Andorrà d’Atenció Sanitària, el Banc de Sang i Teixits de Catalunya, el Comú d’Andorra la Vella i el Centre Comercial Andorrà i sota l’aval del Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior.