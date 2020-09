El PS s’oposa a una taxa de tinença de gossos i aposta per sancionar els propietaris incívics

La proposta d’una taxa de tinença de gossos “és ineficient i ineficaç” per al Partit Socialdemòcrata (PS), i així ho ha defensat el seu Secretari d’Organització, Pere Baró, que ha volgut posar l’accent en la importància de trobar la manera de conscienciar els propietaris i propietàries dels gossos.

A l’entendre de la formació socialdemòcrata, la proposta d’aplicar una taxa de tinença no és la solució que la ciutadania necessita: “Les taxes són finalistes, i si la finalitat de la taxa de tinença de gossos és recaptar recursos per la neteja, aquesta finalitat ja la compleix la taxa d’higiene”, ha exposat Baró, alertant que la seva aplicació pot tenir l’efecte contrari “i podria augmentar l’incivisme de la ciutadania“.

Des del PS defensen que “les taxes han de ser justes i útils”, i assenyalen que si l’objectiu d’aquesta que ha aparegut a la premsa és el de conscienciar els ciutadans, el que s’ha de fer és “incrementar les sancions a aquelles persones que no tinguin un comportament cívic“. “No han de pagar justos per pecadors, no ens podem permetre penalitzar tothom, perquè això dona per fet que tothom que té un gos és incívic, i això és un despropòsit“, ha sentenciat Baró.

Des del PS donen suport a les declaracions d’APAPMA, i demanen que es consideri, com va exposar el president de l’associació mediambiental, Carles Iriarte, “que aquesta decisió podria provocar alguns abandonaments, perquè tenim ciutadans que ho estan passant molt malament, especialment arran de la crisi del coronavirus”.