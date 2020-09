Els hotels del Pirineu registren els percentatges d’activitat més alts de Catalunya aquest estiu

L’Alt Pirineu és una de les regions catalanes que ha registrat una millor ocupació hotelera aquest estiu, segons el balanç presentat per la Direcció General de Turisme de la Generalitat de Catalunya.

Tot i que, com a la resta del país, les xifres han quedat molt per sota de les de l’any passat a causa de la pandèmia del coronavirus i de les noves mesures de prevenció, al juliol els establiments del Pirineu i el Prepirineu van obtenir en conjunt una ocupació del 31,5% de les places disponibles. Una xifra que a l’agost va pujar fins a arribar al 48,3%. La reducció respecte dels mateixos mesos de 2019 és del 27,2%. Tot i aquesta dada comparativa, que ja es preveia que fos negativa, des de Turisme destaquen que el Pirineu és la zona que ha aconseguit amortir millor l’impacte del coronavirus, tal com ho demostra el fet que aquests mesos han tornat a estar obertes quasi totes les places hoteleres de la regió; concretament, un 93% al juliol i un 96% a l’agost.

Pel que fa a la Val d’Aran, a l’agost el nombre de places hoteleres ofertes ha estat inferior i s’ha quedat per sota del 85%, tot i que el percentatge de places ocupades d’aquests allotjaments oberts ha estat superior al de la resta del Pirineu i ha arribat al 52,6%. L’informe no aporta dades sobre el balanç de l’Aran al juliol.

Turistes del país i aposta per cases rurals i càmpings

A nivell general, pel que fa a l’origen dels visitants, s’ha confirmat el predomini del turisme intern tal com ja es preveia, a causa de les reticències de molts turistes d’altres països a venir a Catalunya en el context sanitari actual. Concretament, al juliol els habitants de Catalunya mateix van representar el 56% de les pernoctacions, i a l’agost van arribar a englobar el 61,5%. Unes xifres molt superiors a les dels anys anteriors. Per exemple, al 2019 van representar un 23% al juliol i un 27% a l’agost, en bona part per la gran presència d’estrangers a Barcelona i als altres destins del litoral.

De la seva part, els visitants de la resta de l’Estat espanyol han representat només un 14% del total al juliol i un 16% a l’agost. Uns percentatges propers als de França, ha aportat més d’un 11% del total, seguida dels Països Baixos (amb prop d’un 6%) i de Bèlgica i Alemanya, amb un 2,5% cadascun.

Quant al tipus d’allotjament, el turisme rural ha estat el que ha tingut millor comportament, amb una ocupació mitjana del 45% al conjunt de Catalunya, seguit de prop pels càmpings (42%), mentre que els hotels han estat de mitjana al 32% sumant totes les regions turístiques catalanes.