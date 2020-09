El BC Andorra fa donació dels 10.000 euros recaptats en favor de l’Unicef

El Bàsquet Club Andorra ha lliurat al Comitè d’Unicef Andorra el donatiu aconseguit gràcies a totes les accions solidàries organitzades durant la passada temporada i que s’engloben en l’acord de col·laboració que les dues entitats van signar l’octubre de

2015. L’acció principal, i que és la base d’aquesta aliança, és lluir el logotip d’Unicef a les samarretes d’escalfament de l’equip. La donació ha estat de 10.000 € en total i s’han aconseguit gràcies a les diferents accions que s’han anat organitzant com el partit Champions for Unicef que van jugar polítics, periodistes i representants de la societat andorrana i el BCA i esportistes d’altres modalitats; la venda d’equipaments i marxandatge de temporades anteriors durant el Vide Esports de la Massana; la recaptació íntegra del partit que el BC Andorra va jugar amb el Mombrus Obraidoiro de Santiago de Compostela; i la Pedalada Solidària CapiCor per la Infància amb el suport de Caldea i diferents comuns i amb la participació de 120 ciclistes.

Unicef Andorra agraeix al Bàsquet Club Andorra i a tots els seus seguidors, la col·laboració i el compromís amb els projectes d’Unicef a través de diferents accions que s’han dut a terme durant la temporada. Aquest 10.000 euros es destinaran al projecte d’UNICEF al Bhutan per millorar l’accés a una educació inclusiva de qualitat als infants amb discapacitat.

A més, el Basquet Club Andorra i Unicef Andorra confirmen la continuïtat d’aquesta aliança un any més i ja estan treballant en les accions solidàries que es volen realitzar al llarg de la temporada 2020-2021 i que tindran en compte la situació de “nova realitat” que està provocant la pandèmia de la Covid-19. La sensibilitat del Bàsquet Club Andorra amb les iniciatives solidàries s’ha fet palesa durant les darreres temporades i s’ha convertit en un soci clau per l’Unicef Andorra pel ressò que obtenen les accions que es duen a terme conjuntament i arribar a molta gent per sensibilitzar-los i informar-los sobre les accions que duu a terme.