El PS es queixa de la mala organització del servei d’autobusos

El Grup Parlamentari Socialdemòcrata ha portat la problemàtica del transport públic al Consell General. “Des de fa bastantes setmanes són nombrosos els ciutadans que ens alerten que les freqüències de pas dels busos no són les establertes legalment. Això fa que els ciutadans no rebin el servei que necessiten, que els provoquin retards i dificultats afegides en la seva activitat diàries i que (segons les seves explicacions ) no es respectin a vegades els percentatges d’ocupació màxims establerts arran de la pandèmia”, ha exposat avui el cap de l’oposició, Pere López.

“Aquesta situació, com per altra banda era en principi previsible, no ha fet més que empitjorar-se amb el retorn a l’activitat després de les vacances i amb l’inici del curs escolar”, han exposat aquest matí els socialdemòcrates, que no dubten en qualificar-la de “mala organització i de mala gestió del servei de transport”.

Recollint aquestes demandes i la preocupació pel bon funcionament del transport públic, els socialdemòcrates han tramitat aquest matí una sèrie de preguntes per conèixer quins controls efectua el Govern sobre els compliments dels horaris i dels aforaments en les línies de transport públic, quins mecanismes existeixen per tal de regular i modular el servei a les necessitats dels usuaris, quines actuacions específiques es preveuen pels horaris d’entrada i sortida de les escoles, quins són els mecanismes de coordinació entre les línies de serveis nacionals, comunals i les del transport escolar.

Des del PS també es demana quina informació ha tramès el Govern a les companyies amb relació al nombre d’usuaris de les diferents targetes i carnets de transport públic i quina gestió i seguiment es fa d’aquesta informació, quina informació tramet el Govern a les companyies amb relació als centres escolars i quins mecanismes d’adaptació a les necessitats dels usuaris es preveuen i coordinen.

Finalment, els socialdemòcrates han volgut insistir en la importància de donar solucions a un problema que afecta directament i de manera greu el dia a dia de la ciutadania, provocant retards i dificultant els desplaçaments a la feina o l’escola. En aquest sentit han volgut demanar a Govern si preveu algun tipus de compensació envers els usuaris per les deficiències i incompliments dels horaris i/o dels aforaments màxims.