El Govern aprova la formalització del contracte per l’adquisició de vacunes contra la COVID-19

El Govern ha aprovat, a proposta del ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, la formalització del contracte per l’adquisició de vacunes contra la COVID-19 a través del mecanisme COVAX Facility liderat per l’organització internacional GAVI. Així, i seguint els passos que ja s’havien dut a terme durant el passat mes de juliol, l’Executiu avança en els requisits necessaris per poder obtenir quan estigui disponible la vacuna contra el coronavirus SARS-CoV-2.

La signatura del contracte i el corresponent pagament assegura que el Govern pugui accedir a les vacunes que ofereix el sistema de compra GAVI en igualtat de condicions (preu, timing (calendari), imports, etc.) amb la resta de països que participin en el mecanisme COVAX.

El ministeri de Salut considera que cal aprofitat l’oportunitat que ofereix COVAX i participar en aquest mecanisme que te l’objectiu final de garantir la protecció de la salut pública i minimitzar l’impacte econòmic i social de la COVID-19 assegurant una distribució equitativa de la vacuna entre tots els països del món, independentment del seu nivell econòmic i de desenvolupament.