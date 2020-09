Balanç satisfactori de la participació d’Andorra a la 38a Setmana del llibre en català

L’Àrea de Lectura Pública i Biblioteques fa un balanç satisfactori i positiu de la participació de l’estand d’Andorra a la 38a Setmana del llibre en català. La paradeta, instal·lada de manera conjunta entre el Ministeri de Cultura i Esports, l’Associació d’Editors d’Andorra i l’Associació Llibre del Pirineu, ha comptat amb una bona afluència de públic així com també s’han registrat bones dades pel que fa a la venda dels exemplars exposats.

L’estand d’Andorra oferia 172 títols diferents i en total s’han venut 119 llibres, una dada lleugerament inferior a la registrada l’any passat. Malgrat això, s’ha de tenir en compte que a causa de la situació sanitària actual la fira ha reduït a la meitat els dies d’obertura.

Els títols més venuts han estat: Història d’Andorra en 11 claus, d’Oliver Vergés, d’Anem Editors; Les oliveres i altres paisatges perduts, d’Eva i Assumpta Arasa, d’Edicions Salòria; Fruits silvestres, mengívols i tòxics de Cerdanya i Capcir, de Joan Muntané Bartra, d’edicions Salòria; 86 itineraris. Andorra, les millors ascensions i excursions, de Carles Gel, d’Editorial Andorra; Cerdanya en família, de Manel Figuera, d’Edicions Salòria.

Aquesta Setmana del llibre en català 2020 ha sigut molt especial, ja que s’ha celebrat enmig de la pandèmia i de la crisi sanitària. Per aquesta raó, els organitzadors de la setmana han decidit celebrar la fira al Moll de la Fusta, reduir-ne la durada i proposar menys activitats. Tot i no haver pogut celebrar el dia dels Pirineus el 8 de setembre, l’acceptació de les activitats proposades per donar a conèixer tant la producció editorial d’Andorra i del Pirineu com els escriptors del Principat ha sigut molt positiva.