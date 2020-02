Els socialdemòcrates volen aclarir tota mena de dubtes al voltant de les “inconsistents explicacions” que tant el CRAJ com Govern han donat sobre el casino. Amb aquest objectiu, el president del grup parlamentari socialdemòcrata, Pere López, ha demanat aquest dimecres la compareixença del ministre de Finances, Eric Jover, a la Comissió de Finances del Consell General.

“Tot ha quedat molt mal explicat”, apunten des del PS. Els socialdemòcrates recorden que la cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, coneixedora de primera mà d’aquesta qüestió per les nombroses implicacions urbanístiques (sent l’urbanisme una competència comunal), al 2018 va afirmar rotundament la inexistència d’una passarel·la de connexió amb la Plaça del Poble. Marsol va afirmar, encara amb més rotunditat, que no compartia l’adjudicació del casino i que la connexió amb la Plaça del Poble mai havia estat un problema, oposant-se a la celebració d’un nou concurs.

La contraposició entre les declaracions de Marsol i Jover, a l’entendre dels socialdemòcrates, “ens porta a una situació en la qual, o bé l’un, o bé l’altre, no estan dient tota la veritat. Aquí veiem dues persones que tenen tot el coneixement del projecte i donen informacions antagòniques“. López ha incidit en la importància del fet que totes les institucions involucrades dins la gestió del Casino tinguin una comunicació fluida i siguin coneixedores del procediment i les seves conseqüències.

El grup parlamentari socialdemòcrata ha optat pel format de la compareixença pública perquè “el reglament de preguntes orals de control a Govern no serveix per determinades qüestions. La limitació de preguntes juntament amb la possible manca de resposta per part del ministre dificulta molt poder resoldre i aprofundir un tema”, ha explicat López.