La Guàrdia Civil ha denunciat l’existència d’importants irregularitats higiènic-sanitàries i del benestar animal a l’interior d’una explotació ramadera de Soriguera, a la comarca del Pallars Sobirà.

En un comunicat, la GUàrdia Civil explica que, avisats d’un possible abandonament de cavalls a finals de gener, agents del Servei de Protecció de la Natura (Seprona) destinats a la Pobla de Segur, van realitzar una inspecció de les instal·lacions de l’explotació ramadera. En aquesta inspecció els agents van constatar l’existència de vuit equins en un estat “d’extrema primesa”, pel que van sol·licitar la presència d’un veterinari oficial del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat, “davant la possible existència d’un delicte de maltractament animal”.

Encara que l’informe veterinari va descartar l’existència de responsabilitat penal, els animals es van immobilitzar al no disposar dels corresponents documents d’identificació equina o passaport dels animals.

Per part del Seprona es va procedir a denunciar els fets per infraccions relacionades amb les condicions higiènic-sanitàries i del benestar animal en què es trobaven els cavalls: un es trobava en una zona de pastures de muntanya, aïllat i amb el terreny cobert de neu, al qual no s’aportava ni alimentació ni aigua ni s’exercia el control necessari del mateix; els altres set animals no disposaven d’instal·lacions adequades per protegir-se de les inclemències del temps, ni estaven rebent les quantitats de menjar adequades a les seves necessitats i estaven molt prims. Tots els equins eren de races utilitzades tradicionalment per a la seva munta, pel que no són tan resistents a les inclemències meteorològiques.

Els agents també van constatar l’existència del cadàver d’un cavall tirat per una allau eludint la possibilitat de retirar-lo i gestionar-lo a través d’un gestor de residus autoritzat.

En total van ser sis les denúncies que el Seprona ha formulat i remès al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya.