El PS deixa el Pacte d’Estat d’Habitatge “per la unilateralitat del Govern en les decisions”

Els consellers generals del Partit Socialdemòcrata han decidit “abandonar el Pacte d’Estat d’Habitatge arran de la acció unilateral del Govern, que s’ha evidenciat amb el Projecte de Llei per al creixement sostenible i dret a l’habitatge”. La presidenta del Grup Parlamentari, Judith Casal, ha exposat avui dimarts, en roda de premsa, que “l’executiu no ha presentat cap text -ni tan sols ha contactat amb les formacions polítiques per a expressar-los la voluntat de presentar aquest Projecte de Llei-” i ha lamentat que, tot i tenir un grup de treball, el Govern hagi “tirat pel dret” sense voluntat de consens i l’hagi presentat a la premsa i no als consellers generals.

Casal, qui ha recalcat que la creació d’aquest grup de consens va ser una proposta del Grup Parlamentari Socialdemòcrata aprovada en sessió del Consell General, també ha manifestat que la ministra de la cartera, “Conxita Marsol, es va comprometre a treballar conjuntament les decisions del Govern en matèria d’habitatge i que, vista la manera d’actuar de l’executiu, no té sentit participar en un mecanisme que no està fent allò que s’havia convingut i que el compromís s’ha malmès”.

Els socialdemòcrates asseguren que seguiran amb la tasca legislativa per a aportar solucions i propostes a la problemàtica de l’habitatge, però fora del grup de treball. Així mateix, el PS destaca que “cal que Govern faci una reflexió molt més profunda del model de país” i no comparteixen “que una sola llei pugui agrupar les problemàtiques principals del nostre país, com són la inversió estrangera, el turisme i l’habitatge”, les quals consideren que haurien de tractar-se per separat arran de la seva magnitud.