El PS d’Andorra la Vella obre un canal de WhatsApp per rebre les propostes i dubtes de la ciutadania

El Partit Socialdemòcrata + Independents d’Andorra la Vella ha obert un nou canal de comunicació amb la ciutadania. Es tracta d’un WhatsApp amb el número de telèfon 64 91 64 al qual els ciutadans puguin fer arribar els seus dubtes i propostes, als que els consellers socialdemòcrates del Comú d’Andorra la Vella es comprometen a donar resposta, demanar informació a les comissions i fins i tot entrar-les al Consell de Comú com a precs i preguntes si escau.

Durant el confinament de la passada primavera, els tres consellers socialdemòcrates ja van engegar una campanya sota el lema “Al teu costat” per la qual es posaven a disposició de la ciutadania perquè els fessin arribar neguits i propostes a través del correu electrònic. Ara s’amplia amb el canal de WhatsApp, per facilitar encara més que els ciutadans els contactin. Segons ha explicat el conseller Sergi González, alguns conciutadans els aturen pel carrer o els contacten personalment per demanar-los informació sobre diverses qüestions relacionades amb el Comú, i és per això que s’obre el nou canal de comunicació.

“Els ciutadans d’Andorra la Vella tenen preguntes, inquietuds; són moments de gran incertesa i amb un present i futur una mica complicat”, ha expressat González, que considera que el canal de WhatsApp “pot ser una bona eina perquè ens facin arribar propostes, dubtes i qüestions que els puguin interessar o que volen transmetre a la corporació”. En aquest punt, el conseller socialdemòcrata ha recordat que la minoria forma part de la corporació, i com a tal poden preguntar i traslladar propostes a la majoria.

Amb el nou canal de comunicació es vol fomentar la transparència a nivell comunal, alhora que es dona visibilitat a la “gran minoria” que representen els tres consellers socialdemòcrates al Comú d’Andorra la Vella. És en aquest sentit que González ha assegurat que es faran arribar les propostes i suggeriments a les comissions pertinents, i fins i tot s’inclouran en forma de precs i preguntes a les sessions del Consell de Comú.

El nou canal de comunicació s’inscriu en el marc de l’oposició constructiva que s’està duent a terme al Comú d’Andorra la Vella, fent aportacions i suggeriments de millora sempre que se’ls permet, seguint el programa electoral amb el qual van concórrer a les eleccions comunals del passat desembre.