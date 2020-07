El PS d’Andorra la Vella lamenta, alhora que entén, la suspensió dels actes de festa major

Els membres de Partit Socialdemòcrata + Independents d’Andorra la Vella lamenten la cancel·lació dels actes de la festa major de la parròquia, tot i que entenen la difícil decisió adoptada per l’equip de Govern.

“Sap greu, és una pena”, ha expressat el conseller de PS+Independents al Comú, Sergi González, però vista la situació de crisis sanitària, des de la formació socialdemòcrata s’entén la suspensió de la festa i els actes festius pel bé de la parròquia i per evitar els possibles contagis de la Covid-19.

Alhora, des de PS+Independents d’Andorra la Vella es mostren esperançats i confien que l’any vinent “puguem gaudir d’una festa major per a tots”, ha manifestat Sergi González. En aquest sentit, el conseller socialdemòcrata ha apuntat que no caldrà que la festa del 2021 sigui ni més gran ni amb més pompa, però sí que es pugui celebrar amb tota la ciutadania.