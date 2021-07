Espot i Aragonès tracten les relacions i els interessos compartits entre Catalunya i Andorra

El cap de Govern, Xavier Espot, s’ha reunit aquest dimarts amb el president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, al Palau de la Generalitat, a Barcelona. En la primera trobada institucional dels dos mandataris des que Aragonès és president, i 12 anys després de la reunió al més alt nivell de les dues institucions, s’ha tractat l’actualitat econòmica i social d’ambdós territoris en l’actual context de pandèmia, així com qüestions relatives a la cooperació transfronterera entre Andorra i Catalunya en diferents àmbits, com ara la salut, les infraestructures o la cultura.

Tant el president de la Generalitat com el cap de Govern s’han mostrat satisfets de la celebració d’aquesta reunió institucional i han acordat donar un nou impuls a la cooperació transversal ja existent entre Catalunya i Andorra, instaurant reunions tècniques periòdiques i trobades polítiques bianuals. Així, es preveu que el president català pugui visitar Andorra a principis de l’any vinent.

Espot i Aragonès han compartit la necessitat de mantenir la bona coordinació en matèria de salut entre el Principat i Catalunya, plasmada en el conveni de col·laboració vigent que permet, per exemple, fer activitats assistencials de proximitat Andorra-Alt Urgell/Pirineus a fi de millorar i garantir la complementarietat dels serveis sanitaris als dos costats fronterers. Una col·laboració que ha pres especial importància amb la situació de pandèmia del coronavirus.

Durant la trobada els dos mandataris han coincidit en la rellevància de la sostenibilitat i del respecte mediambiental en l’agenda política d’ambdues institucions. Precisament, Xavier Espot i Pere Aragonès han recordat l’acord vigent per a la importació i exportació de residus entre el Principat d’Andorra i Catalunya per a la valorització energètica. Així, han certificat el bon estat de les relacions en matèria de medi ambient i, en particular, han valorat la possibilitat d’aprofundir en aquest àmbit.

D’altra banda, el cap de Govern ha explicat al president de la Generalitat l’estat de les negociacions per a un Acord d’Associació amb la UE. Els mandataris han coincidit en l’oportunitat de dinamització i de progrés econòmic que representa l’accés als programes europeus per a tota la zona pirinenca. En aquest sentit, s’ha fet especial incís en la qüestió del desenclavament geogràfic del territori pirinenc. Tant Espot com Aragonès han constatat la necessitat d’impulsar projectes que facilitin les comunicacions transfrontereres i la connexió entre ambdós territoris.

Els dos mandataris han recalcat la importància de seguir treballant conjuntament per la dinamització del teixit econòmic i social dels Pirineus i, alhora, per al creixement sostenible de tota la zona. Aquesta voluntat es veu recollida en la Comunitat de Treball dels Pirineus (CTP), que actualment es troba sota la presidència de Catalunya, i que avança sobre el pla d’acció de “l’Estratègia Pirinenca”, centrat en millorar la qualitat de vida dels seus habitants a través de la cooperació transfronterera.

El cap de Govern i el president de la Generalitat també han abordat la col·laboració en matèria d’infraestructures i han celebrat l’aposta per millorar l’aeroport Andorra–La Seu d’Urgell i l’impuls de les instal·lacions amb l’obertura de futures línies regulars de vols. Així, s’ha esmentat l’entrada en servei d’una maniobra instrumental IFR a l’aeroport, basada en la tecnologia GPS, recentment aprovada per l’Agència Estatal de Seguretat Aèria, i la necessitat de millorar la il·luminació de la pista d’aterratge.

Finalment, en la trobada s’han posat en relleu alguns projectes transfronterers ja existents de l’àmbit cultural, com la candidatura transnacional per a Patrimoni Mundial de la UNESCO, que inclou 12 monuments: 10 situats a Andorra –set esglésies, dues zones arqueològiques i un monument civil–, el conjunt catedralici de la Seu d’Urgell i el Castell de Foix, a França. Ambdós mandataris també han destacat l’interès compartit per continuar fomentant i projectant la cultura i llengua catalanes, mitjançant un nou impuls de la Fundació Ramon Llull que presideix el Principat d’Andorra.