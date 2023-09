El PS d’Andorra la Vella amplia el termini per a rebre propostes per a la plaça del Poble

Sergi González i Dolors Carmona del PS d’Andorra la Vella (PS)

Els consellers de PS+Independents al Comú d’Andorra la Vella, Dolors Carmona i Sergi González han anunciat avui dimarts que, a causa de la gran acollida que ha tingut la campanya per a recollir propostes per a la nova plaça del Poble, la campanya s’ampliarà fins a finals de setembre, ja que s’ha acordat amb el Comú una nova reunió -que encara no té dia assignat- per a intentar encabir totes les propostes rebudes a l’avantprojecte actual.

A la trobada d’ahir dilluns amb la corporació, els consellers de PS+Independents van presentat més de 50 aportacions, de les quals una trentena provenien de la ciutadania. “Cal fer una plaça del Poble amable per a la ciutadania, amb espais verds i arbres, amb diversos punts d’aigua, jocs per a la canalla, zones destinades a la cultura i que prioritzi també la casa Pairal i la sala polivalent. Una plaça del Poble on podem abastir totes les necessitats de la nostra població” ha argumentat González.

La voluntat dels socialdemòcrates és evitar fer una plaça del Poble molt decorativa, amb miradors, “de cara a la galeria” i amb pocs metres quadrats útils, sinó que sigui un lloc que la ciutadania pugui gaudir diàriament, amb totes les necessitats i prioritats i que sigui “la nostra plaça del Poble”. Així mateix, els consellers comunals han destacat que cap de les propostes exposades suposa canviar el projecte ni fer reformes que suposin encarir-lo, sinó que són elements que es poden introduir a l’avantprojecte actual.

Les propostes es poden fer arribar per WhatsApp (al telèfon 34 45 05), per correu electrònic a l’adreça lanostraplacadelpoble@gmail.com o responent a l’enquesta que el partit penja diàriament al seu compte d’Instagram (@PSAndorra).