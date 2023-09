La 63a Temporada de teatre, amb José Corbacho i Ramón Gener com a caps de cartell

Cartell de l’espectacle “Love, love, love” amb Ramon Gener i José Corbacho

La 63a Temporada de teatre torna a Andorra la Vella amb quatre espectacles que barregen humor, música, història i experiències personals. Les tres primeres obres, que tindran lloc el 5 i el 19 d’octubre, i el 9 i 10 de novembre, es representaran al Teatre comunal. Per a tancar el cicle, l’espectacle estrella, amb José Corbacho i Ramón Gener com a caps de cartell, es podrà veure al Centre de Congressos el 12 de desembre.

El programa d’aquesta 63a edició començarà el 5 d’octubre amb Història d’un senglar, una obra que fa referència al dramaturg William Shakespeare. Així, explica l’experiència d’un actor, interpretat per Joan Carreras, que ha de donar-li vida al personatge de Ricard III i com les històries de tots dos es van entrellaçant en una reflexió sobre els límits de l’ambició humana. El muntatge és guanyador del Premi Butaca al millor actor teatral i al millor espectacle de petit format, també del Premio Max a millor actor protagonista.

El 19 d’octubre, també al Teatre comunal, es podrà veure una obra basada en la vida de Quim Llisorgas Santos, anomenada Entre els dos no en fem un. De la mà del mateix Llisorgas, l’andorrana Ester Nadal i Marc Pinyol Gelabert es coneix una història de superació, totes les etapes d’una vida a la qual els metges li donaven poques esperances i amb un col·loqui final entre públic i companyia.

El programa també inclou una obra amb una forta presència andorrana, que fa una reflexió entre el passat i el present, centrada en la Guerra Civil. Jo dic mai més és la conjunció entre teatre, videoart i música a partir d’alguns testimonis que van viure en primera persona l’exili. L’espectacle es representarà els dies 9 i 10 de novembre al Teatre comunal i, a més, es farà un passi extra el dia 10 al matí per als escolars de la parròquia. L’intèrpret de Jo dic mai més és Ferran Castells, a la direcció es troba Teresa Devant, pel que fa a les videoprojeccions aniran a càrrec d’Hèctor Mas i Dani Arellano i, finalment, Kic Bartumeu i Lluís Casahuga seran els encarregats de la part musical.

Finalment, Corbacho i Gener portaran el seu espectacle Love Love Love al Centre de Congressos el 7 de desembre. En aquesta ocasió també es barreja música i teatre amb una forta presència en escena, on hi ha més de 50 persones a causa de l’orquestra que acompanya els presentadors. Aquest muntatge fa un recorregut pels grans hits de la música clàssica i moderna generant una experiència en clau d’humor mentre es coneix la història de les diferents etapes d’una relació amorosa.

El cònsol menor, Miquel Canturri, ha destacat durant la presentació de la Temporada de teatre que el programa és “força variat, amb propostes per a tots els públics interessants i atractives”. A més, també ha remarcat la importància que se li atorga des del Comú a tenir i poder comptar amb representació andorrana a les diferents obres, “és molt bo tenir gent del país implicada en la Temporada de teatre”. El Cap de l’àrea de Cultura, Jan Cartes, ha explicat la tasca feta des del departament per tal d’aconseguir uns espectacles que “destaquen per la seva qualitat”.

Les entrades tenen un cost de 20 euros i ja es poden aconseguir a través del lloc web del Comú (andorralavella.ad/entrades) i físicament al Centre cultural La Llacuna i a l’Oficina de Turisme de la plaça de la Rotonda.

En aquesta ocasió, i de nou a causa de l’incendi del novembre passat que va afectar el Centre de Congressos lauredià, Andorra la Vella torna a organitzar el solitari la Temporada de teatre per al pròxim hivern.