El PS critica “el fracàs del programa de crèdits tous per a l’habitatge” i proposa un canvi de model

El Partit Socialdemòcrata (PS) denuncia el “fracàs del programa de crèdits tous impulsat pel Govern per a facilitar l’accés a l’habitatge. El membre de l’executiva, Joao De Melo, ha alertat que les dades oficials confirmen que la mesura no està funcionant en un context de greu crisi d’habitatge. Segons exposa De Melo, “el programa només ha registrat 19 sol·licituds i 8 aprovacions, unes xifres que evidencien un impacte molt limitat i clarament insuficient per a donar resposta a les necessitats actuals de la població”.
De Melo també critica la “manca d’orientació social de la iniciativa”, assegurant que està beneficiant principalment rendes mitjanes altes, amb operacions que superen de mitjana els 400.000 euros. “Això demostra que el programa no està arribant a les persones que realment tenen dificultats per a accedir a un habitatge”, afirma.
A més, el PS considera que es tracta d’una “política que no contribueix a corregir el mercat immobiliari, sinó que s’hi adapta i acaba consolidant uns preus ja inassumibles per a una gran part de la ciutadania”.
Davant d’aquesta situació, el PS defensa un canvi de model amb “mesures més ambicioses i efectives”. En aquest sentit, proposa la creació d’un nou programa per a facilitar l’accés al primer habitatge basat en una subvenció directa del 30% del preu de compra.
Aquesta subvenció estaria vinculada a l’immoble i s’hauria de retornar en cas de venda. El 70% restant es finançaria mitjançant un préstec bancari en condicions favorables, amb tipus d’interès més baixos i estables, i amb terminis de retorn d’entre 20 i 30 anys.
Segons De Melo, aquesta proposta “permetria facilitar realment l’accés a la propietat, alliberar habitatge de lloguer i evitar noves tensions al mercat, especialment de cara a l’any 2027″.
El PS recuperarà aquesta esmena que ja va fer per al pressupost per a l’exercici 2025, i la tornarà a posar al Projecte de llei d’aprovació del règim jurídic als contractes d’arrendament per a residència habitual i permanent per al període 2027-2030.
“Cal passar de polítiques tímides i poc efectives a mesures valentes que garanteixin de manera real el dret a l’habitatge”, ha conclòs.