Moliné (PS) demana informació detallada sobre el projecte de l’heliport de la Caubella

La consellera general socialdemòcrata, Laia Moliné, ha registrat una demanda d’informació al Consell General per a obtenir una radiografia completa i actualitzada del projecte de l’heliport de la Caubella, “una infraestructura estratègica que acumula retards i sobre la qual persisteixen dubtes rellevants pel que fa al seu cost, el model d’explotació i la seva viabilitat real”.
La iniciativa parlamentària sol·licita al Govern tota la documentació detallada sobre l’estat actual del projecte, incloent el grau d’execució de les obres, els treballs pendents i un calendari clar i actualitzat de finalització i entrada en funcionament. En aquest sentit, també “es demanen explicacions concretes sobre el retard acumulat respecte a la planificació inicial, així com les dates previstes per a la fase pilot i l’inici de l’activitat ordinària”.
Tot i que la concessió de l’heliport va ser adjudicada l’any 2023, la consellera posa de manifest que “no s’ha aclarit públicament en quin punt es troba avui el desplegament efectiu del projecte ni si l’operador disposa de les condicions reals per a iniciar l’activitat amb garanties. En aquest sentit, la demanda vol determinar quin és l’estat actual del model d’explotació, si aquest està plenament definit i quin grau de certesa existeix sobre l’activitat prevista”.
Moliné posa especial èmfasi en la necessitat de transparència econòmica. La demanda inclou el detall del cost total del projecte —pressupost inicial, import executat i cost final previst— així com les desviacions pressupostàries i la seva justificació. Igualment, es requereix informació precisa sobre la part del cost assumida amb fons públics i sobre els compromisos futurs que podria generar aquesta infraestructura per a les finances públiques, especialment en escenaris en què no s’assoleixin els nivells de demanda previstos.
La consellera també demana aclariments sobre l’activitat prevista i la seva consistència real. En concret, vol saber quina és la previsió d’operacions durant el primer any, si existeixen compromisos o acords amb operadors o usuaris potencials, i fins a quin punt aquestes previsions es basen en dades contrastades o en escenaris teòrics.
Un altre dels punts clau és la viabilitat operativa internacional de la infraestructura. Moliné sol·licita informació sobre els mecanismes de control fronterer, la possibilitat d’operar vols internacionals des de l’inici, les limitacions previstes en la fase inicial i l’estat de les autoritzacions necessàries per a la seva posada en marxa.
Finalment, la demanda també posa el focus en la fase pilot, demanant-ne l’abast, la durada, les condicions per a passar a una operativa completa i els principals riscos identificats que podrien afectar l’entrada en funcionament ordinari.
Amb aquesta iniciativa, el grup parlamentari socialdemòcrata vol garantir que un projecte d’aquesta envergadura es desenvolupi amb la màxima transparència, rigor i garanties, i “que el Govern expliqui amb claredat quin és l’estat real d’un projecte que, malgrat estar adjudicat, encara genera incerteses importants sobre la seva execució efectiva i el seu impacte econòmic i operatiu”.