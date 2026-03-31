Rogel i Black, “out” a l’eslàlom NC de Santa Caterina

By:
On:
In: Esports
Max Black en una imatge d’arxiu (@Toni Grases)

Aquest dimarts, 31 de març, a l’estació de Santa Caterina (Itàlia), s’ha celebrat un eslàlom NC amb els esquiadors del Principat, Max Black i Jordi Rogel, però no han pogut completar la cursa. Per altra banda, avui també hi havia curses amb representació andorrana a La Molina (Catalunya), però, finalment, han estat cancel·lades per l’organització.

Així, respecte a Santa Caterina, Jordi Rogel no ha pogut completar la segona mànega. A la primera mànega feia el 61è temps amb el dorsal 70, mentre que a la segona quedava fora.

Max Black, per la seva part, quedava fora a la primera.

Aquest dimecres, un nou eslàlom per a Rogel i Black, en aquest cas Campionat Nacional Júnior (NJC), última cursa per a ells.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

