Rogel i Black, “out” a l’eslàlom NC de Santa Caterina

Aquest dimarts, 31 de març, a l’estació de Santa Caterina (Itàlia), s’ha celebrat un eslàlom NC amb els esquiadors del Principat, Max Black i Jordi Rogel, però no han pogut completar la cursa. Per altra banda, avui també hi havia curses amb representació andorrana a La Molina (Catalunya), però, finalment, han estat cancel·lades per l’organització.
Així, respecte a Santa Caterina, Jordi Rogel no ha pogut completar la segona mànega. A la primera mànega feia el 61è temps amb el dorsal 70, mentre que a la segona quedava fora.
Max Black, per la seva part, quedava fora a la primera.
Aquest dimecres, un nou eslàlom per a Rogel i Black, en aquest cas Campionat Nacional Júnior (NJC), última cursa per a ells.