El Programa de detecció precoç del càncer de mama ha permès diagnosticar 28 casos des del gener del 2020

Aquest dimarts 19 d’octubre se celebra el Dia mundial contra el càncer de mama. Una malaltia que suposa un dels principals problemes de salut pública dels països desenvolupats i que té més possibilitats de curació com més aviat es detecta. Per aquest motiu, des del ministeri de Salut s’impulsa, des del 2008, el Programa de detecció precoç.

Així, el gener del 2020 es va iniciar la setena ronda d’aquest programa, que té com sempre una durada biennal i que acabarà el desembre d’enguany. Fins al moment ha permès detectar 28 casos d’aquest càncer entre les 5.395 dones que s’han fet la mamografia de control. En total en aquesta ronda s’han enviat 12.132 cartes a dones en edat elegible –una xifra superior a la de les anteriors rondes perquè inicialment només es contactava a dones d’entre 50 i 69 anys i, en aquesta ocasió, el grup s’ha ampliat fins als 74 anys–. Des de la seva implantació fa més d’una dècada, el Programa de detecció precoç del càncer de mama ha permès diagnosticar 134 dones afectades per aquesta patologia.

El procediment per participar en el cribratge és el següent: les dones són contactades inicialment per carta oferint-los la possibilitat de fer-se la mamografia de control. Una vegada aquesta s’ha realitzat, si el resultat no mostra cap troballa al cap de dos anys se les torna a convocar per realitzar una altra exploració. En cas que es detecti alguna anomalia que requereixi estudis complementaris, s’informa la pacient i es lliura un diagnòstic amb les indicacions corresponents.

Diferents centres radiològics del país participen en programa i els resultats sempre són interpretats per dos radiòlegs que dirimeixen per consens. Per a més informació, el programa ofereix el telèfon d’atenció directa 867785 de dilluns a divendres de 10 a 13 hores (excepte festius).