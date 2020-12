El problema no és la seguretat sinó la contrasenya

La Seguretat tecnològica és un d’aquests temes que sempre està a debat. Cada vegada existeixen més estratègies per a protegir-se d’un eventual atac cibernètic al mateix temps que els atacs cibernètics cada vegada es tornen més sofisticats.

Amb tot, el major problema per a protegir un dispositiu electrònic continua sent la perícia humana. Segons un estudi realitzat per l’administrador de contrasenyes NordPass el password “123456” s’ha convertit durant l’any 2020 en la paraula de pas més hackejada pels ciberdelinqüents. En un total de 24 milions de vegades aquesta contrasenya va poder ser detectada. Li segueix un altre password no menys insegur, “123456789”, que ha estat interceptat 7,8 milions de vegades.

Pel que fa al nombre de persones que van utilitzar aquestes contrasenyes, en el primer cas ens trobem que 2,5 milions de persones la van emprar mentre que en el segon van ser 961.000 usuaris.

No són les úniques maneres ineficaces de protegir un ordinador o un dispositiu mòbil. La contrasenya “picture1” emprada per 371.612 usuaris i hackejada més d’11.000 vegades segueix aquesta llista en tercera posició. El quart lloc és per a la contrasenya en portuguès “senha” que empren 167.000 usuaris.

Segons NordPass per a estar protegits adequadament, hauríem d’utilitzar passwords amb almenys 12 caràcters que continguessin majúscules, minúscules, números i símbols i canviar-les cada 90 dies.

Per Tecnonews