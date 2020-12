Es porten les botes d’aigua que no semblen botes d’aigua, i que emulen amb bastant d’èxit els grans hits de la temporada de calçat.

Durant anys la seva robustesa, estampats cridaners i colors vius ens han salvat amb alegria, però també ens han posat mil i una dificultats per combinar vestuaris.

Però la moda és evolució, i aquest any per fi s’ha imposat la bota d’aigua somiada. Sí, ja tenim botes d’aigua que fan el possible per no semblar botes d’aigua.

Les propostes porten idees molt coquetes, la gran majoria botins i botes fins al genoll que imiten els dissenys de moda de calçat tradicional d’aquesta temporada.

Sivelles, laterals d’elàstic, encoixinats, i fins i tot alguna proposta amb cordons. Tot el que compraríem per al dia a dia, però amb la peculiaritat de materials impermeables, i també de soles que es fusionen amb el conjunt de la sabata impedint aquelles terribles “goteres”.

La majoria de propostes són “d’alçada”, però a nivell de botins ens bastarà de passejar pel barri comercial de referència per trobar una oferta molt variada.

Aquells que prefereixin la bota d’aigua tradicional també la trobaran.

Font: centromujer.es

Per Tot Sant Cugat