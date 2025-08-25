El primer ministre de França se sotmetrà a un vot de confiança

A França, el primer ministre François Bayrou sotmetrà el seu govern a un vot de confiança a l’Assemblea Nacional el 8 de setembre. Ho ha anunciat aquest dilluns en l’obertura del curs polític. Tot plegat arran de la seva proposta de retallar en 44 bilions d’euros els pressupostos. Una mesura criticada per l’oposició i per la qual s’han convocat protestes massives. En cas de fallida, Bayrou ha assegurat que caurà l’executiu.

“El nostre país està en perill, perquè som a la vora d’un endeutament excessiu. Durant les dues darreres dècades, malgrat una successió de governs amb tendències diferents, el deute ha augmentat en dos bilions d’euros”, ha assegurat François Bayriu.

