Dos episodis de la història poc coneguts

1- El capítol de la Seu d’Urgell tingué la senyoria de Fígols d’Organyà, esmentat ja l’any 839. El 1836, durant la primera guerra carlina, hi havia destacats a Fígols d’Organyà una partida de tiradors de Catalunya i nacionals, de Tuixent i Organyà, en nombre d’una trentena, que foren objecte d’un parany dels carlins, per la qual cosa es refugiaren a església. En no poder-hi entrar, els carlins calaren foc a l’edifici i els liberals hi moriren cremats. (Font: enciclopedia.cat).
2- L’octubre de 1822, la vila de Castellfollit de Riubregós va ser destruïda en la seva totalitat per l’exèrcit del general Espoz i Mina, després d’un brutal setge de set dies. Els fets van tenir lloc durant la Guerra Civil entre liberals, partidaris del govern constitucional que s’havia instaurat el 1820 i els realistes que s’havien rebel·lat contra el canvi de règim i lluitaven per a reinstaurar la monarquia absolutista de Ferran VII. (Font: femturisme.cat).