Una turista detinguda per accedir a Andorra amb cocaïna i un home per incomplir una ordre d’expulsió

Agents del servei de l’ordre segueixen detenint persones que pretenen accedir al Principat d’Andorra amb algun tipus de productes estupefaents. D’aquest manera, aquests darrers dies, el Cos de Policia ha arrestat una dona -turista- de 23 anys que accedia al país per la frontera amb França. Se la va trobar en possessió de 3,7 grams de cocaïna,
En un altre ordre de delictes, la Policia també ha detingut, al Pas de la Casa, un home, no resident a les valls, de 30 anys, per incomplir una ordre d’expulsió que requeia sobre ell.