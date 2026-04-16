El preu unitari de les importacions registra, al gener, una variació negativa propera al 7%

El preu unitari de les importacions, en termes generals, i en el mes de gener de 2026 en particular, ha registrat una variació negativa del -6,9% en relació amb l’any anterior. En comparació amb el mes precedent, el preu de les importacions ha disminuït un -13,1%. En el mateix període, el preu de les exportacions ha caigut un -24,7% en termes interanuals. Pel que fa a la variació mensual, el preu de les exportacions presenta un descens del -26,1% respecte al mes anterior.
En termes interanuals i segons els grups d’utilització, el preu dels béns de consum ha disminuït un -7,8%, el dels béns de capital ha caigut un -5,4% i el dels béns intermedis ha registrat una variació negativa del -3,9%.
Segons la Classificació Unificada del Comerç Internacional (CUCI), en les importacions destaquen els augments en el preu unitari de grups com «Matèries en brut no comestibles (excepte combustibles)» (-15,6%), l’apartat «Combustibles, lubrificants minerals i productes similars» (+14,9%) o «Maquinària i equips de transport» (–13,3%). En canvi, el preu unitari de grups com «Matèries en brut no comestibles (excepte combustibles)» (+5,4%) mostra una evolució positiva en comparació amb dotze mesos enrere.
Pel que fa a les zones geogràfiques, al gener del 2026 destaca l’evolució dels preus unitaris de les importacions provinents de la «Resta de la UE i Gran Bretanya», que han registrat una disminució del -22,0%, així com el preu de les importacions procedents de França, que ha caigut un -6,7% respecte al mateix mes de l’any anterior.