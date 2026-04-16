Una trentena de persones interessades en ofertes de feina a Andorra al saló del Treball francès TAF, a Saverdun

El Servei d’Ocupació ha participat, per segona vegada, al saló TAF ‘Travail, Avenir, Formation’ que acaba de celebrar la 8a edició, a l’Arieja (Saverdun), organitzat per la Regió d’Occitània, i que han visitat unes 1.300 persones. Durant la jornada el Servei d’Ocupació ha mantingut entrevistes amb 30 persones interessades en algunes de les 23 ofertes amb 52 llocs de treball d’empreses andorranes que desitgen cobrir llocs com a professors d’idiomes, programador, tècnic de suport en informàtica, arquitecte, delineant, electricista, frigorista, paleta, enguixador, soldador, venedor, monitor de natació, socorrista, monitor de fitness, cambrer, cambrer de pisos, recepcionista, segon cap de cuina i tècnic en publicitat.
El Servei d’Ocupació ha pogut oferir informació sobre les ofertes del lloc de treball, les condicions d’allotjament, salari mínim, idiomes demanats per les empreses, així com els requisits per a treballar a Andorra, i farà la intermediació per a transmetre els currículums als establiments interessats a través de les orientadores laborals. La participació a Saverdun (França) ha comptat amb dues orientadores laborals, un prospector laboral i la directora del Departament d’Ocupació i Treball, així com l’ambaixadora d’Andorra a França, Esther Rabasa.
El saló del treball TAF s’ha adreçat a joves i adults en recerca de feina i ha comptat amb la participació de més de 40 col·laboradors de la regió d’Occitània, entre els quals organismes/entitats de formació, d’orientació, o d’emprenedoria, i més de 80 empreses.