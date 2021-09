El ple del Conselh Generau d’Aran, a favor de la candidatura Pirineus-Barcelona als Jocs d’Hivern

El ple del Conselh Generau d’Aran ha aprovat per unanimitat, en la sessió ordinària d’aquest divendres, la declaració institucional presentada pel govern aranès per manifestar el seu suport a la candidatura per als Jocs Olímpics d’Hivern Pirineus-Barcelona 2030 i la seva voluntat de ser una institució “activa” per aconseguir acollir aquest esdeveniment esportiu.

La síndica d’Aran, Maria Vergés, considera que “és una gran oportunitat per als territoris involucrats en general i per a la Val d’Aran en particular”, tot destacant l’impuls a les infraestructures i la projecció internacional que els hi aportaria. En aquest sentit, ha ressaltat el fet que aquests es plantegen amb uns criteris de sostenibilitat que, ha defensat, “són necessaris”.

Vergés creu que aquest esdeveniment serviria per tirar endavant una “actualització de les instal·lacions esportives” de l’Aran. A la declaració s’incideix en la possibilitat de promoure la vall “com un referent en la pràctica dels esports d’hivern”. També s’assenyala que aquesta candidatura ha d’esdevenir “el motor per a la consolidació d’un model de desenvolupament sostenible i respectuós amb el territori, davant els reptes de futur que es presenten, com el canvi climàtic, la diversificació econòmica o la fixació de la població i dels serveis públics de qualitat”.

En aquest sentit, la síndica ha reivindicat que “el projecte de la candidatura Pirineus-Barcelona 2030 està basat en criteris de sostenibilitat ambiental, equilibri, cohesió territorial i aprofitament de les infraestructures, ja que s’adaptarà a les ja existents i ajudarà a millorar moltes d’elles”. I hi afegeix que “no hi ha previsió de construcció de noves zones urbanístiques ni noves estacions d’esquí”. També ha dit que “és important destacar la necessitat que els governs acordin noves inversions com poden ser la millora dels accessos i de les comunicacions en territoris on és molt necessari, com és el cas de la Val d’Aran”.

A través d’aquest text, el ple del Conselh Generau insta la Generalitat a incloure la institució aranesa a l’òrgan interdepartamental adscrit a Presidència, que marcarà els mecanismes de participació ciutadana, buscarà la coherència amb l’estratègia del govern al Pirineu per als pròxims anys i farà un seguiment del projecte.

La declaració institucional es farà arribar ara al Departament de la Presidència de la Generalitat, al Comitè Olímpic Espanyol, la Real Federació Espanyola d’Esports d’Hivern (RFEDI), la Federació Catalana d’Esports d’Hivern (FCEH), el Consell Superior d’Esports, el Consell Català de l’Esport i a l’Ajuntament de Barcelona.