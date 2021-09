Concurs de fotografia de la Vall del Madriu Perafita Claror

La Vall del Madriu-Perafita-Claror organitza una segona edició del concurs de fotografia sota el títol “Descobreix la Vall del Madriu-Perafita-Claror”!. En aquesta edició, el tema del concurs és “la pedra seca i l’arquitectura tradicional”.

La vall ofereix un ampli territori ric en estructures tradicionals que mostren l’important patrimoni cultural que li va valdre ser inscrita a la llista del Patrimoni Mundial de la UNESCO l’any 2004. Els premis són de 300€ per al primer premi, 200€ per al segon, i de 100€ per al tercer, i és obligatori tenir més de 18 anys per participar-hi.

Consulteu les bases del concurs AQUÍ.