El Parlament insta el Govern a detallar els diners gastats per a preparar la candidatura dels Jocs

El Parlament ha demanat al Govern de Catalunya que detalli quants diners s’han gastat per a preparar la candidatura dels Jocs Olímpics d’Hivern. Amb el suport de PSC, Comuns, la CUP, PP i Cs, s’ha aprovat una esmena d’una moció sobre l’Alt Pirineu i l’Aran que reclama a l’executiu català un informe “detallat” de totes les despeses realitzades “per a preparar i difondre la candidatura olímpica”. El document s’haurà de presentar en el termini de tres mesos”.

ERC i Junts s’han abstingut en aquesta votació. En canvi, el Parlament manté el suport a la proposta de Jocs d’Hivern amb el rebuig a una esmena de la CUP que sol·licitava renunciar-hi “per sempre”. Només els Comuns hi han votat a favor.

En un altre ordre de coses, s’ha donat el vistiplau a gran part de la moció dels Comuns que insta el Govern a promoure el transport col·lectiu i l’accés a la xarxa de telefonia mòbil i de 5G a l’Alt Pirineu i l’Aran. La cambra també insta l’executiu català a treballar per a ajustar els horaris de la línia RL2 (Lleida – Balaguer – Tremp – La Pobla de Segur) a “les necessitats quotidianes de la població”, així com estudiar les inversions necessàries per a millorar i per a augmentar-ne les freqüències.

Així mateix, s’ha aprovat una esmena que reclama “revertir a control públic les concessions hidroelèctriques caducades o en vies d’extinció i iniciar un procés per a retornar les que es continuen explotant sota frau de llei”.

Finançament a l’Aran

Finalment, el Parlament ha exigit al Govern que revisi abans del desembre del 2023 l’acord de finançament amb l’Aran per a “transferir les dotacions econòmiques necessàries per tal que el Conselh Generau d’Aran pugui desenvolupar amb plenitud totes les seves competències i funcions”. Igualment, es vol que es despleguin els “diferents mecanismes de governança territorial previstos en la legislació actual per a la vegueria de l’Alt Pirineu i l’Aran”.