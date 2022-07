El tribunal de la causa primera de BPA vol agilitar el judici després de 13 mesos i preveu fer sessions més llargues . Aquest dijous al matí s’ha acabat la darrera abans de l’aturada d’agost. El judici no es reprendrà fins al 12 de setembre.

Enric Anglada, president del tribunal de la causa primera de BPA, ha informat, en to col·loquial, que no vol que el judici duri fins al 2026. Per això pretén allargar les sessions quan es reprengui després de les vacances. Ho ha dit perquè porta celebrant-se des del juny del 2021.

Ha estat un judici molt atípic ja que fins ara només han estat interrogats 7 dels 24 acusats de blanqueig de capitals del grup xinès de Gao Ping. Joan Pau Miquel, exconseller delegat, va ser interrogat durant 4 mesos.

El fiscal general va estar dies fent preguntes sense que el processat les contestés. Un dels advocats va fer un miler de qüestions a la seva clienta. També hi ha hagut ajornaments per la Covid-19 i un lletrat va renunciar a defensar els seus clients.

En la sessió d’aquest dijous al matí, l’ex-directiu Joan Cejudo ha assegurat que els controls de l’operativa de l’empresari Pallardó, intermediari de Gao Ping, van ser molt rigorosos i fins i tot complirien la llei actual.