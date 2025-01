El Parlament català aprova una proposició per a concretar la construcció de l’Hospital Comarcal de l’Alt Urgell

Intervenció de Jordi Fàbrega al Parlament (RàdioSeu)

El Parlament de Catalunya ha aprovat aquest dijous, amb àmplia majoria, una proposició de llei presentada pel grup de Junts en què s’insta la Generalitat a “culminar, com més aviat millor, la construcció i posada en marxa del nou Hospital Comarcal de l’Alt Urgell als terrenys ja cedits per l’Ajuntament”.

La petició l’ha defensat davant la Comissió de Salut el diputat urgellenc Jordi Fàbrega, que ha manifestat que “els veïns i veïnes de l’Alt Urgell es mereixen i necessiten aquest nou hospital, cabdal per a garantir l’equitat territorial al Pirineu i pel que tant s’ha treballat durant les passades legislatures des de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i el Departament de Salut”.

Fàbrega ha afirmat que “actualment no consten terminis de quan s’ha de licitar el projecte, ni s’han comunicat avenços significatius el darrer any”. També ha advertit que “aquest l’hospital no consta entre les inversions sanitàries a l’acord d’investidura entre PSC i ERC”. Per aquest motiu, segons detalla el parlamentari pirinenc, “Junts ja va impulsar una moció de suport a la seva construcció al ple municipal de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell”. Aquesta petició va ser aprovada per unanimitat el setembre passat.

A la mateixa sessió el Parlament de Catalunya també ha aprovat instar el Departament de Salut a organitzar reunions periòdiques amb tots els grups municipals de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, “per a fer el seguiment del projecte i monitoritzar-ne els avenços”. En aquest punt el PSC s’ha abstingut.