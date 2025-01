Cap de setmana amb sol i bona neu a les estacions d’Andorra

Ordino Arcalís. Foto: Cedida

Les estacions de Grandvalira Resorts presenten més de 200 quilòmetres disponibles per a esquiar i es mantenen amb l’oferta esquiable més completa dels Pirineus. En aquest sentit, Grandvalira compta amb 145 quilòmetres i tots els sectors connectats, amb gruixos d’entre 40 i 95 cm, mentre que Pal Arinsal disposa del 80% del domini obert i gruixos que arriben fins als 70 cm de neu. Ordino Arcalís també disposa del 80% de les pistes habilitades amb gruixos d’entre 90 i 120 cm.

A més, les baixes temperatures han permès activar la producció de neu i, per tant, s’ha continuat millorant les condicions a tots els sectors d’Andorra. La previsió meteorològica indica dies assolellats de cara a les pròximes jornades, la qual cosa promet un cap de setmana ideal per a passar a les estacions de Grandvalira Resorts gaudint de la neu, les activitats complementàries a l’esquí, l’excel·lent gastronomia dels restaurants, les pauses a les terrasses i la bona música.





Cap de setmana amb competicions

El sector d’Arinsal de Pal Arinsal acollirà aquest cap de setmana la Copa d’Espanya d’esquí de muntanya, que reunirà al voltant de 225 esportistes de totes les categories. La cita començarà dissabte, 18 de gener, amb la prova Individual, mentre que el diumenge, dia 19, hi haurà la prova de Relleus Mixtes. Ambdues transcorreran íntegrament per l’estació, i les curses són també puntuables per a la Copa d’Andorra. Aquest serà el preludi de la Copa del Món d’esquí de muntanya Comapedrosa Andorra que tindrà lloc el cap de setmana següent, on es reuniran els millors esquiadors de muntanya del món per a l’inici de la classificació per als Jocs Olímpics de 2026. Així, Arinsal gaudirà de dues intenses setmanes d’espectacle d’esquí de muntanya.

A Grandvalira, per la seva banda, tindrà lloc el Banked Slalom Kilvil by Viladomat el dissabte, dia 18, a l’Snowpark del Tarter i al qual es pot participar tant amb esquís com amb snowboard. En aquest cas es tracta d’una cursa popular que, malgrat que farà un cronometratge i es premiaran els vencedors, té un caire lúdic amb l’objectiu de passar una bona estona amb els amics, així com fent noves coneixences amb persones que comparteixen la mateixa passió. Per això, després dels descensos, hi haurà una barbacoa perquè els participants puguin dinar.