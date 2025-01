MyInvestor incrementa el seu volum de negoci un 90% el 2024 aconseguint els 8.332 milions

Logotip de MyInvestor (Andbank)

MyInvestor, el neobanc recolzat per Grup Andbank, El Corte Inglés Segurs, AXA España i diversos family offices, ha tancat el 2024 amb un creixement rècord del 90 %, aconseguint un volum de negoci de 8.332 milions d’euros. Aquest increment li ha permès registrar un benefici net de 6,5 milions. L’any 2024 va marcar una fita per a MyInvestor, duplicant pràcticament la seva base de clients fins a arribar a prop de 435.000, dels quals més de la meitat ha contractat productes d’inversió. La rendibilitat mitjana obtinguda pels clients inversors va superar el 15 %.

El saldo en productes d’inversió va aconseguir els 4.810 milions d’euros, representant un creixement del 126 % (2.689 milions més) respecte al desembre de 2023. Mentrestant, els productes d’estalvi (comptes i dipòsits) van créixer un 68 %, incrementant en 1.246 milions i aconseguint un total de 3.086 milions d’euros.

El saldo en préstecs hipotecaris i crèdits també va créixer un 5 %, situant-se en 434 milions d’euros, amb una taxa de morositat destacablement baixa, del 0,2 %.

Amb una ràtio de capital Tier 1 del 50 % i CET1 del 25 %, MyInvestor es posiciona com una de les entitats financeres més sòlides d’Espanya.

La captació d’inversions ha estat la principal palanca de creixement el 2024, amb carteres automatitzades (roboadvisor) i fons indexats com a productes estrella. MyInvestor ofereix un aparador únic en el mercat espanyol, amb 1.900 fons, més de 100 plans de pensions, accions, ETFs, capital de risc, micromecenatge immobiliari i crowdfactoring.





Gama MyInvestor, nous productes i rendibilitats

La gamma de productes MyInvestor s’ha ampliat el 2024 amb dos nous llançaments: MyInvestor Value PP, que replica la cartera del fons homònim MyInvestor Value; i MyInvestor Dividends, un fons de renda variable global creat a partir d’un acord comercial pioner a Europa entre el neobanc i JPMorgan AM. Inverteix exclusivament en ETFs actius i fons gestionats per la signatura americana.

En termes de rendibilitats, els productes de la gamma MyInvestor han signat un bon 2024. Dins les carteres indexades, que poden contractar-se des de només 150 euros amb una comissió mínima, destaca la cartera Metall, 100 % renda variable, amb una revaloració del 24,2 %, seguida per la cartera Rock (+18 %), Indie (+14,5 %), Pop (+9,12 %) i Clàssica (+3,21 %). L’alternativa més prudent, la Cartera Estalvi que inverteix només en renda fixa a curt termini, va guanyar un 3,6 % l’any passat.

Les carteres híbrides de Finanbest, que combinen fons de gestió indexada i activa, registren rendibilitats d’entre el 5,59 % i el 18,67 %, en funció del perfil de risc.

Quant als fons indexats, MyInvestor Nasdaq 100 gana un 32,5 %, MyInvestor S&P500 Equiponderado s’anota un 18,1 % i MyInvestor Mercats Desenvolupats i Emergents, un 23,1 % el 2024.

Per part seva, MyInvestor Cartera Permanent es revaloritza un 10,7 %. I MyInvestor Value, que el 2024 va rebre 5 estrelles de la firma d’anàlisi Morningstar (reconeixement que s’atorga al 10 % de millors fons de la categoria), perd un 6,5 % en un any complicat per a les small caps europees. Així i tot, bat a l’índex de referència en un 12 %. Carlos Val-Carreres, gestor del fons, defineix l’any com un període de sembra i confia en el bon acompliment del fons quan fluxos de capitals tornin a les petites companyies.

Els plans de pensions indexats també presenten notables retorns. MyInvestor Indexat S&P500 guanya un 32,5 % i MyInvestor Indexat Global, un 24,8 % el 2024. Els segueix MyInvestor Cartera Permanent PP amb un avanç del 12,1 %

Quant a la gamma de gestió activa, Finanbest Eficient Borsa Global s’apunta un 17,9 % i Finanbest Eficient Renda Fixa Mixta, un 8,1 %.





Sobre MyInvestor

MyInvestor és un neobanc recolzat per Grup Andbank, El Corte Inglés Segurs, AXA España i varis ‘family office’. Està supervisat pel Banc d’Espanya i per la CNMV i adherit al Fons Espanyol de Garantia de Dipòsits. Amb un volum de negoci de més de 8.000 milions d’euros, és la major fintech d’Espanya i ofereix tota la gamma de serveis bancaris: compte, targetes, productes d’inversió -carteres de gestió automatitzada (roboadvisor), fons, accions, ETF, plans, micromecenatge immobiliari, capital de risc i crowdfactoring -, així com finançament per a hipoteques, consum i inversions. www.myinvestor.es.