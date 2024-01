El Pallars Sobirà, protagonista de la nova sèrie de TV3 ‘Històries de la Primària’

Una aturada simpàtica durant la gravació de la sèrie “Històries de la Primària” (Catsalut)

Professionals i pacients de l’Àrea Bàsica de Salut (ABS) Pallars Sobirà seran alguns dels protagonistes del primer capítol de la docusèrie Històries de la Primària, que s’estrena avui a les 22.45 hores a TV3 i a la plataforma 3Cat. Es tracta d’un format documental i d’entreteniment que mostra des de dins l’assistència primària a Catalunya, compta amb la participació d’una cinquantena de professionals de tot el territori i aposta per una narració protagonitzada per les veus dels pacients. Consta de sis capítols d’entre 40 i 45 minuts de durada i està rodat en 15 centres d’atenció primària (CAP) diferents de Catalunya i alguns domicilis de diversos llocs del país, entre ells, el Pallars Sobirà.

Aquesta primera entrega, Les distàncies, retrata l’activitat dels CAP rurals i les idiosincràsies de la medicina de proximitat, amb l’estreta relació que s’estableix entre els professionals i els seus pacients, i alhora, la necessitat de desplaçar-se força quilòmetres per a poder atendre tant visites programades com urgències, molts cops en condicions geogràfiques o climatològiques complicades. A banda de l’ABS Pallars Sobirà, hi participen professionals i pacients dels consultoris locals de Balsareny (Bages), Vinebre, la Torre de l’Espanyol (tots dos de Ribera d’Ebre) i del CAP Navàs (Bages).

La mateixa ABS pirinenca tornarà aparèixer al capítol 3, que porta pel títol Acompanyar i mostra com es treballa als indrets i barris més vulnerables de Catalunya. Aquí, els professionals i pacients dels CAP Sant Roc i Sant Martí Julià de Badalona, Navàs, i Turó de Cant Mates de Sant Cugat del Vallès, així com el consultori local de Balsareny, compartiran pantalla amb els del Pirineu.

Per a la doctora Daria Mazzouli, directora de l’ABS Pallars Sobirà, resulta una inciativa molt encertada que “es doni a conèixer el que fem a Primària perquè és una gran desconeguda, sobretot en indrets allunyats com el Pirineu, on els desplaçaments són llargs o hem de fer moltes guàrdies de nit”. En el mateix sentit, explica que “una de les característiques que més ens identifiquen és l’enorme complicitat que s’estableix amb els pacients i estic segura que això es reflecteixi a la sèrie”.

Respecte al rodatge, que va tenir lloc el passat més de juliol, confessa que “malgrat en un principi tenir al costat una càmera, o quelcom diferent que no siguin els ulls del teu resident, pot intimidar una mica, la veritat és que aviat ens en vam oblidar”. El secret, explica, “és que vam treballar tota l’estona amb l’equip habitual, l’infermera, la treballadora social, i això va fer que de seguida estéssim molt còmodes. A més, afegiria que ha estat idíl·lic perquè la resta d’equip també s’ha implicat en tot i ens ha ajudat a gestionar els temps i l’atenció. No oblidem que som primària, la primera porta en obrir-se i la que no tanca mai”.

La docusèrie mostra casos reals i reflecteix en primera persona la intensa tasca que du a terme l’atenció primària en benefici de la salut de la població. Al mateix temps, posa en valor la seva aportació com a eix vertebrador del sistema sanitari català i demostra com es pot convertir en un radar força acurat de l’estat de salut físic i mental de la població. Tot plegat s’ha aconseguit perquè la sèrie ha tingut accés a moments de molta complicitat i confiança entre els professionals i els seus pacients.

Es tracta d’una producció de 3Cat amb la col·laboració d’Incís Films i el suport del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.