Podi de l’Andona Racing a la Copa d’Espanya de ciclisme

L’Andona Racing ha aconseguit, aquest diumenge, el seu primer podi a la Copa d’Espanya. Ho ha fet gràcies a la gran actuació de la cadet, Valèria Piñol, qui ha estat segona després de lluitar durant tota la cursa per la victòria al Gran Premi Igartza de Beasain. “Un resultat que omple de satisfacció a tot l’equip, perquè, després de molts anys d’esforç i constància, l’Andona Racing comença a destacar també al pilot de les millors proves del calendari espanyol”, manifesten amb satisfacció des del club.
Pel que fa a la categoria elit, la corredora Andrea Soldevilla s’ha classificat al top-20, mentre que les ciclistes Isis Baraldés, Raquel Balboa i Anna Albalat han pogut concloure la cursa en diferents grups.