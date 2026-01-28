“El noi amb una maleta i un somni”, de Jordi Basté

Títol: El noi amb una maleta i un somni (història basada en la vida apassionant del doctor Ramon Cugat)
Autor: Jordi Basté
Pàgines: 176
Editorial: Rosa dels Vents
Sinopsi:
El jove protagonista d’aquesta història real va deixar l’Aldea, a les Terres de l’Ebre, i la vida de pagès per a jugar a futbol a Barcelona. Allà va conèixer l’amor de la seva vida i una passió per la medicina que el va dur a ser el traumatòleg de capçalera de molts futbolistes catalans, des de les grans estrelles fins a jugadors juvenils.
Basant-se en la vida del doctor Ramon Cugat, Jordi Basté ha construït un relat inspirador al voltant de la possibilitat de fer realitat els propis somnis i, encara més, els dels altres. Aquesta és una història rica en emocions humanes: des de la confiança en les mans prodigioses del cirurgià d’esportistes com Pep Guardiola, Luis Enrique o Andrés Iniesta per tal de prosseguir les seves carreres, fins a la plena dedicació dels metges a la investigació per a trobar nous remeis. I, alhora, és un viatge fascinant als grans hospitals nord-americans, als camps de futbol o als quiròfans, on a vegades es decideix el destí del pacient.
Una lectura apassionant que permet descobrir, com diu l’autor, que «encara hi ha gent que no ha perdut el nord, que creu en la feina feta amb sentit, que sap què és cuidar».
Ressenyes: «El retrat del noi que va créixer entre arrossars, que va descobrir la passió per la medicina i que va saber combinar coneixement i intuïció com pocs. Del metge que mai va deixar de ser persona. De l’home que m’ha ajudat a ser millor en tots els sentits». Del pròleg de Pep Guardiola.
«La millor manera d’apropar-nos a la personalitat del doctor Ramon Cugat, una eminència, una figura universal, que no oblida els seus orígens». De l’epíleg de Ramon Besa.
Font: lacasadellibro