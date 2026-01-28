Ara fa 40 anys s’enregistrava “We are the world”

Un 28 de gener de 1985, ara es compleixen ni més ni menys que 40 anys, s’enregistrava ‘We are the world‘, una cançó que ha passat a la història, composta per Michael Jackson i Lionel Richie i que sota la producció de Quincy Jones van interpretar 21 estrelles pop anglosaxones per a recaptar fons per a pal·liar la gana a Etiòpia. Des de llavors mai més s’han aplegat tantes estrelles del món de la música per una causa d’aquestes característiques.
Allí van estar Bob Dylan, Bruce Springsteen, Tina Turner, Kenny Rogers, Stevie Wonder, Paul Simon, Kim Carnes, Billy Joel o els mateixos Michael Jackson i Lionel Richie, entre molts altres. El single que la contenia es va posar a la venda el 7 de març d’aquell any. Va ser un autèntic èxit de vendes arreu.
Font: EfeEme.com