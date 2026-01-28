El Grup de Folklore Casa de Portugal organitza, dissabte, la 1a Trobada de Janeiras

El Grup de Folklore Casa de Portugal organitza, el pròxim dissabte, 31 de gener, la primera trobada de Janeiras amb motiu de les celebracions del 30è aniversari de l’associació cultural. L’església de Sant Esteve, a Andorra la Vella, acollirà a les 17:30 hores la primera trobada de grups de cant de Janeiras, tradició portuguesa de portar casa a casa, el cant tradicional tot desitjant un bon any nou.
La trobada comptarà amb el Rancho Folclórico dos Residentes do Alto Minho, el Grupo Folclórico de São Paulo que viatja expressament des de Barroselas – Viana do Castelo per a participar en la trobada, i la formació amfitriona, el Grup de Folklore Casa de Portugal.
Durant la trobada els tres grups presentaran les cançons del seu repertori que tradicionalment són dedicades al Nen Jesús, als Reis Mags d’Orient i als caps de casa amb els millors desitjos de bon any.
Amb aquest concert, els membres del Grup de Folklore Casa de Portugal culminen quatre caps de setmana dedicats a difondre la tradició de les Janeiras, a més de vint locals del Principat i a la Seu d’Urgell, la visita a la Llar de Sant Josep i a la Catedral de Santa Maria d’Urgell, en presencia del copríncep episcopal, Josep-Lluís Serrano.
Prèviament, els grups visitaran el Consolat General de Portugal per a oferir un breu concert en presència del cònsol, Duarte Pinto da Rocha.
El Grup de Folklore Casa de Portugal es va fundar l’1 de maig de 1996 i, enguany, amb les Janeiras ha encetat un conjunt d’iniciatives culturals per a celebrar tres dècades de cultura popular portuguesa al Principat d’Andorra.