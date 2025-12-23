Cada cop més ciutadans disposen del certificat digital

Una persona manipulant un ordinador portàtil
Una persona manipulant un ordinador portàtil (arxiu)

El 71% de la població -7 de cada 10 ciutadans- ja disposa del certificat digital, la identificació electrònica emesa pel Govern que permet identificar-se i signar documents de manera telemàtica amb plena validesa legal per a fer tràmits amb les administracions i empreses del país. Aquesta eina ha millorat la relació entre ciutadans, empreses i administració, fent els processos més àgils i segurs i contribuint a reduir la bretxa digital.

L’impacte es reflecteix en l’ús creixent de la seu electrònica: el setembre passat s’hi van registrar més de 2.100 tràmits, 1.700 més que el mateix mes de l’any anterior. Paral·lelament, el Govern ha anat ampliant els serveis digitals i els canals d’atenció, com l’espai de tràmits empresarials del Prat del Rull, amb l’objectiu de continuar impulsant la digitalització de les gestions.

