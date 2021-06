Menjar saludable a preus econòmics

A priori sembla que els aliments sans estan renyits amb l’estalvi, perquè la gran majoria no són precisament barats. No obstant això, hi ha alguns consells per a intentar reduir alguns euros a la cistella de la compra i no renunciar a una dieta equilibrada. Per exemple:

– En comptes de comprar en els supermercats, acudeix als mercats municipals i mercats ambulants, sobretot quan es tracti de fruites i verdures, ja que són molt més econòmiques. Si a més, vas a última hora, sempre hi ha un munt d’ofertes perquè necessiten vendre-ho tot.

– Compra les verdures quan siguin econòmiques, renta-les, trosseja-les i congela-les. D’aquesta manera, evitaràs llençar menjar si no les consumeixes i t’asseguraràs que sempre disposaràs d’aquests aliments a un preu immillorable.

– Adapta els teus menús als productes frescos de temporada. Potser tens una recepta boníssima de bacallà, però prova d’intercanviar-lo per un altre peix més econòmic que estigui d’oferta. El resultat pot sorprendre’t.

– Recicla el menjar. Si et sobra menjar del dia anterior, barreja’l amb altres aliments com un ou cuit, tonyina al natural, pollastre, arròs bullit… i crea una nova recepta. La imaginació no té límits.

– Augmenta la quantitat de l’esmorzar i afegeix aliments amb proteïnes que t’omplin més, així evitaràs picotejar entre altres. Els snacks, a part d’engreixar, solen ser cars.

– Per menjar o sopar, substitueix els refrescos o el vi per smothies saludables o sucs de fruites amb peces que ja estiguin madures per a consumir fresques. Així estalviaràs i serà molt més saludable.