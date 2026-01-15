El Museu Thyssen es traslladarà a l’Edifici Node amb una ampliació dels espais i la instal·lació d’una zona immersiva

La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, ha signat aquest dijous el conveni de col·laboració entre el Govern, Andorra Telecom i la Fundació Museand, gestora del Museu Carmen Thyssen Andorra (MCTA), que materialitza el trasllat del Museu de l’espai que ocupa actualment, a Escaldes-Engordany, a l’Edifici Node, futura seu d’Andorra Telecom.
La voluntat és que amb aquest nou espai es constitueixi un museu de referència en l’àmbit de la cultura digital, destinat a albergar exposicions i activitats culturals innovadores i experiències de caràcter immersiu-interactiu, segons ha exposat la ministra, Mònica Bonell, durant la signatura del conveni. Els encarregats de signar el document per la resta de parts han estat el director general adjunt d’Andorra Telecom, César Marquina, i el conservador general de la Col·lecció Carmen Thyssen-Bornemisza, Guillermo Cervera.
“Amb el conveni que hem signat avui materialitzem la col·laboració entre institucions per a contribuir al desenvolupament del Principat, en aquest cas des del vessant cultural, però vinculat a l’àmbit tecnològic. Aquest és un projecte que permetrà ampliar la capacitat expositiva, oferir nous formats artístics i posicionar Andorra en un segment cultural d’alt interès internacional: el de les arts digitals i immersives”, ha assegurat Mònica Bonell.
Amb aquest canvi, que està previst que es produeixi un cop finalitzin les obres de construcció a finals del 2026, el Museu disposarà d’un espai de 961,81 metres quadrats distribuïts en dues plantes, que seran independents de les dependències d’Andorra Telecom, a l’Edifici Node. El nou museu comptarà, segons ha indicat Guillermo Cervera, amb una sala dedicada a una exposició permanent –canviant així el projecte actual basat en exposicions temporals únicament– i amb una sala immersiva. D’aquesta manera s’aproparà l’art a la ciutadania a través de les noves tecnologies, fomentant la creativitat digital i valorant el paper de les comunicacions electròniques en l’evolució cultural, social i econòmica del país.
Pel que fa al contingut de l’exposició, Cervera ha indicat que el Museu no tindrà exposicions canviants, com fins ara, però les obres permanents conviuran amb d’altres de convidades. “Quant al contingut, serà obra del segle XX i XXI. Aquesta identitat pròpia diferenciarà aquest Museu de la resta dels museus de l’univers Thyssen, serà un museu d’art més contemporani”, ha assegurat el conservador general de la Col·lecció Carmen Thyssen-Bornemisza.
Pel que fa al Conveni, que té una vigència de 10 anys a comptar de la data d’obertura del museu, segons ha exposat César Marquina, aquest contempla que Andorra Telecom serà l’encarregada d’executar les obres i actuacions necessàries per a posar en funcionament el Museu, i que, en conseqüència, Museand, compensarà econòmicament Andorra Telecom pel cost de les obres, abonant una mensualitat durant la vigència del conveni.
“Andorra Telecom reitera el caràcter generós del projecte Node, que no només suposarà la nova seu de l’empresa, sinó que també oferirà dos nous espais públics oberts a la ciutadania i un espai museístic que respon a la voluntat de generar un vincle entre la digitalització, l’art i la societat”, ha destacat César Marquina.
Els espais d’Escaldes-Engordany que ocupava fins ara el Museu Carmen Thyssen Andorra van tancar les portes definitivament el passat 4 de gener amb la finalització de la darrera exposició Vincles, que va rebre 13.118 espectadors. Durant aquest any, l’equip del museu centrarà els seus esforços a dissenyar el nou projecte museístic.