Lucas Pagès, 12è a l’sprint que tanca la Copa del Món de Carezza

La Copa del Món de telemark ha celebrat, aquest dijous, a Carezza (Itàlia) la seva segona cursa. L’esquiador del Principat, Lucas Pagès, ha estat avui 12è a l’sprint que tancava la competició. L’andorrà, que el dia anterior havia estat 16è, avui ha marcat un crono de 2.09.35, mentre que el guanyador ha estat el francès Theo Sillon amb 1.57.67, seguit pel suís Nicolas Michel, a 0.65, i el també francès Yoann Rostolan, tercer a 0.93.
A la primera cita de la temporada de Copa del Món de telemark, Lucas Pagès, va signar una 15a i una 16a posició. La pròxima prova de la Copa del Món serà a Melchsee Frutt (Suïssa), del 23 al 25 de gener.
Lucas Pagès, esquiador: “A la primera mànega no he esquiat molt bé tot i que és una bona mànega. No he fet tot el que volia perquè em fa mal l’esquena. A la segona faig una lliscada que em fa perdre molt temps, al salt em tiro i després ja era sobreviure. Ara bé, per l’estat que estic i tot el que he passat, penso que és un bon resultat tot i que jo no estigui del tot content”.