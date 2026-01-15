Jordina Caminal lluita a la Copa d’Europa després de la caiguda del dia anterior

La Copa d’Europa de Pass Thurn (Àustria) s’ha tancat, aquest dijous, amb l’últim descens, prova en què Jordina Caminal ha estat lluitadora i, sobretot, amb una batalla per a esvair dubtes després de la caiguda del dia anterior, que la va deixar magolada. L’esquiadora andorrana ha finalitzat la cursa 44a. Caminal ha sortit a competir, però sobretot a “lluitar contra el cap”, batalla que ha aconseguit arribant a baix amb un crono d’1.37.78, amb un esquí “sense massa confiança després de la caiguda d’ahir”, però amb la intenció precisament de lluitar contra això i superar la situació.
Cal recordar que el dia anterior -dimecres-, a la primera cursa de descens d’aquesta Copa d’Europa, Jordina Caminal, va perdre un esquí i va caure, sense conseqüències greus pel que podria haver estat.
Així doncs, aquest dijous, Caminal sortia a competir i al primer parcial feia un +0.12 que la situava 32a, al segon sector se n’anava a la 49a posició amb +2.29, i al tercer a la 47a, amb +1.46, per a acabar finalment 44a amb els 1.37.78, a 3.87 de la vencedora, la suïssa Stefanie Grob, que s’ha imposat amb 1.33.91, amb 0.56 sobre la francesa Garance Meyer, segona, i 0.85 sobre la noruega Eva Unhjem Johansen, tercera.