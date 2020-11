El Museu de l’Arròs amplia fins a final d’any les rutes guiades gratuïtes per l’Albufera

El Museu de l’Arròs perllongarà les seves rutes guiades gratuïtes per l’Albufera durant els diumenges dels mesos de setembre, octubre i novembre. L’objectiu és donar a conèixer el cultiu de l’arròs al Parc Natural de l’Albufera, un ecosistema íntimament lligat a aquest cereal, prenent com a fil conductor la flora, la fauna i el patrimoni arquitectònic.

Enfront de la complicació per dur a terme activitats didàctiques a l’interior del centre a causa de la pandèmia, el Museu de l’Arròs va decidir traslladar-les el passat mes de maig, un cop finalitzat el confinament decretat per l’estat d’alarma, a l’entorn del Parc Natural de l’Albufera, un ecosistema íntimament lligat al cultiu de l’arròs. Des de llavors, l’espai museístic, ubicat al carrer Rosari, organitza rutes guiades gratuïtes els diumenges amb l’objectiu de difondre la cultura associada a aquest producte típic de la cultura valenciana, sempre respectant les mesures sanitàries vigents.

Tres modalitats de recorregut

Hi ha tres modalitats: itineraris a peu per conèixer la flora (els dies 20 de setembre, 18 d’octubre i 22 de novembre); Passejades amb barca des d’on observar les aus de parc (els dies 27 de setembre, 25 d’octubre i 29 de novembre), i rutes en bicicleta pel patrimoni arquitectònic que envolta el llac (els dies 6 de setembre, 4 d’octubre i 8 De novembre).

Les persones interessades s’han d’inscriure prèviament en els grups, limitats a vint persones i, en el cas de les sortides ciclistes, portar la seva pròpia bicicleta. En les excursions de temàtica botànica, una persona especialista va mostrant als visitants les plantes que normalment es troben a l’entorn de l’Albufera, ensenya a diferenciar-les i comenta els seus possibles usos com a aliment o remei per a malalties, al llarg d’un passeig d’uns tres quilòmetres.

La barca és el mitjà de desplaçament triat per a les jornades d’iniciació al reconeixement d’aus que habitualment poblen la zona, guiades per un ornitòleg. Pel que fa a les sortides en bici, d’uns 25 quilòmetres i una durada d’unes quatre hores, un expert va detallant les diverses construccions que han acompanyat al cultiu de l’arròs en els últims temps, la seva tipologia i usos.

La flora, la fauna i el paisatge arquitectònic serveixen així de fil vertebrador per presentar el sistema de reg de l’Albufera, el cicle del cultiu de l’arròs, les diferents varietats d’aquest cereal o les zones dels tancats. El Museu de l’Arròs es troba al barri del Cabanyal de València, en un antic molí d’arròs construït a principis del segle XX. Després de la rehabilitació de l’edifici promoguda per l’Ajuntament i la restauració de l’antiga maquinària per part de la Universitat Politècnica, es pot observar el procés de tractament de l’arròs tal com s’abordava a principis de segle.

Per ecoticias.com