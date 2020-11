Fer un pla, seguir-lo i executar-lo. Focalitzar-te en ell. Estar pendent de tot el que depèn de tu i vigilar que allò que no depèn de tu no pugui tirar per terra el teu treball. Invertir temps, diners, esforços, il·lusions, etc. Després només cal esperar. Esperar a veure el fruit del treball realitzat.

Per cert, el que acabo d’esmentar només és una petita part de l’inici. Però quan apareix el primer resultat un s’oblida de tots els inconvenients passats fins al moment. Es renoven els ànims per continuar amb tot el que queda per davant.

Podríem veure una petita similitud quan algú es preocupa de plantar una llavor havent-ho preparat tot perquè creixi. Aquest moment en què pots veure el primer brot sobresortint de sota la terra compensa els esforços. Només és el primer resultat, queda encara molt per caminar.

Ara ha de créixer; els plans i els esforços són uns altres. De totes maneres la força per a seguir apareix d’aquest primer resultat. Falta molt per a veure els fruits que han d’arribar d’aquest petit brot. Però tu sents que val la pena. Et sents bé. Així que no deixis de focalitzar-te en el teu objectiu, de seguir el pla i de continuar treballant.

No t’oblidis de descansar de tant en tant i de prendre perspectiva del que fas. Així amb constància i sense defalliment és com aconseguiràs allò que et proposes.

Tots els articles a www.juanjuncosa.com.