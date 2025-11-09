El “Mountain Festival Comapedrosa by HEMŌN” 2026 obre inscripcions aquest dilluns

El Mountain Festival Comapedrosa by HEMŌN obrirà inscripcions aquest proper, dilluns 10 de novembre, a través del web oficial skyracecomapedrosa.com, per a la seva edició 2026, que se celebrarà els dies 25 i 26 de juliol al poble andorrà d’Arinsal, a la parròquia de la Massana. La cita, consolidada com un dels grans referents del trail running dels Pirineus, proposarà novament un cap de setmana d’esport, natura i convivència a l’àrea natural del Comapedrosa, sostre d’Andorra i territori de referència per als amants de la muntanya.
El festival mantindrà el seu esperit d’exigència i bellesa natural amb quatre distàncies de trail que travessaran alguns dels indrets més espectaculars del país: l’Skyrace Comapedrosa, amb 24 quilòmetres i 2.400 metres de desnivell positiu; l’Skyrace Arinsal, de 19 quilòmetres i 1.500 metres positius; la Marathon Comapedrosa, de 36 quilòmetres i 3.300 metres de desnivell; i la Vertical Comapedrosa, amb un recorregut explosiu de 8 quilòmetres i 1.500 metres positius.
Una edició 2025 espectacular
La darrera edició va reunir un miler de corredors entre totes les proves i va tornar a demostrar per què el festival és una cita ineludible dins el calendari del país dels Pirineus. En l’Skyrace Comapedrosa, els vencedors van ser Jan Castillo, amb un temps de 3 hores 11 minuts i 31 segons, i Nikola Matkova, amb 4 hores 6 minuts i 50 segons. La Marathon va veure triomfar Rodrigo Monasor (5:12:59) i Irati Azkargorta (6:24:16), mentre que l’Skyrace Arinsal va ser per a Iker Chavarría (2:03:42) i Maria Mañana (2:44:28). En la Vertical Comapedrosa, Jordi Bolet (1:14:38) i Laura Orgué (1:27:45) van ser els més ràpids.
Un gran festival de trail i natura
El Mountain Festival Comapedrosa by HEMŌN és molt més que una competició esportiva. A més de les curses, ofereix activitats per a tots els públics, amb sessions de ioga i pilates a l’aire lliure, rutes de senderisme, música, espais de relax, curses infantils i propostes d’aventura com vies ferrades o sortides amb bicicleta de muntanya.
En definitiva, un cap de setmana pensat per a viure la muntanya en família, respirant esport, natura i convivència en un entorn incomparable.
XTERRA Trail Run World Series
El festival formarà part, un any més, de les XTERRA Trail Run World Series, el prestigiós circuit internacional que recorre els cinc continents. XTERRA, nascuda a Hawaii el 1996, és una marca global de referència en triatlons tot terreny i curses de trail running que combinen esport, sostenibilitat, comunitat i aventura. El Mountain Festival Comapedrosa by HEMŌN és una de les seves parades europees més emblemàtiques, compartint calendari amb esdeveniments com el Garmin Mountain Festival Vall de Boí o la Cursa de l’Alba a Montserrat.
Més informació i inscripcions a skyracecomapedrosa.com.