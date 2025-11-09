L’Ajuntament de la Seu renovarà el pati de la Llar d’Infants Els Minairons

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha aprovat aquesta setmana l’adjudicació del projecte tècnic executiu per a transformar i millorar el pati de la Llar d’Infants Municipal Els Minairons. Les obres s’han concedit a l’empresa Parcs i Jardins Catalunya SL per un import de 10.103 euros. L’alcalde de la Seu, Joan Barrera, valora que aquesta és una actuació “necessària i important” perquè “ja estava sobre la taula de fa temps” i ara es vol resoldre, de cara a modernitzar i actualitzar aquest espai.
Un dels objectius és que el pati disposi de més materials naturals, per la qual cosa s’eliminarà les superfícies de cautxú i es procurarà que els infants tinguin un espai on s’hi trobin més a gust i disposin de nous jocs i millors instal·lacions.
Barrera recorda que “ja fa molts anys que es va fer aquesta llar d’infants, que ha funcionat molt bé i té unes instal·lacions magnífiques”, però que “hi ha coses que evidentment es van quedant obsoletes” pel pas del temps i ara convé fer-hi una inversió per a poder renovar un servei essencial i que sempre compta amb una alta demanda de matrícula. De moment s’ha aprovat el projecte executiu i si els tràmits van d’acord amb allò previst s’espera que ja es puguin fer les obres aquest any vinent.