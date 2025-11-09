L’Ajuntament de la Seu renovarà el pati de la Llar d’Infants Els Minairons

Llar d'Infants Municipal Els Minairons (Foto: RàdioSeu)
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha aprovat aquesta setmana l’adjudicació del projecte tècnic executiu per a transformar i millorar el pati de la Llar d’Infants Municipal Els Minairons. Les obres s’han concedit a l’empresa Parcs i Jardins Catalunya SL per un import de 10.103 euros. L’alcalde de la Seu, Joan Barrera, valora que aquesta és una actuació “necessària i important” perquè “ja estava sobre la taula de fa temps” i ara es vol resoldre, de cara a modernitzar i actualitzar aquest espai.

Un dels objectius és que el pati disposi de més materials naturals, per la qual cosa s’eliminarà les superfícies de cautxú i es procurarà que els infants tinguin un espai on s’hi trobin més a gust i disposin de nous jocs i millors instal·lacions.

Barrera recorda que “ja fa molts anys que es va fer aquesta llar d’infants, que ha funcionat molt bé i té unes instal·lacions magnífiques”, però que “hi ha coses que evidentment es van quedant obsoletes” pel pas del temps i ara convé fer-hi una inversió per a poder renovar un servei essencial i que sempre compta amb una alta demanda de matrícula. De moment s’ha aprovat el projecte executiu i si els tràmits van d’acord amb allò previst s’espera que ja es puguin fer les obres aquest any vinent. 

